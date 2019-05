Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190521 - 553 Frankfurt-Zeilsheim: Schmuck und Uhren entwendet

Frankfurt (ots)

(fue) Unbekannte Täter drangen am Montag, den 20. Mai 2019, zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr, in ein Haus im Rabenkopfweg ein.

Dabei erbeuteten sie Wertgegenstände wie Uhren und Schmuck im Gesamtwert von rund 15.000 Euro. Zeugen konnten eine Person beim Verlassen des Objektes wahrnehmen. Dieser Unbekannte wird beschrieben als 20-25 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Blonde/rötliche und wellige Haare, auffällig helles Gesicht. Sportliche Figur, trug eine schwarze Kapuzenjacke und eine dunkle Hose.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 17. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-11700 entgegen.

