Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190520 - 550 Frankfurt-Oberrad: Diebstähle aus zwei Kraftfahrzeugen

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 20. Mai 2019, gegen 00.20 Uhr, wurden zwei Täter dabei beobachtet, wie sie einen in der Georg-Treser-Straße, in Höhe Hausnummer 41, geparkten VW Caddy aufbrachen und Werkzeuge daraus entwendeten.

Nur etwa zehn Minuten später, wurde ein VW-Kleinbus, welcher vor dem Anwesen Georg-Treser-Straße 10 geparkt stand, aufgebrochen. Auch aus diesem Wagen wurde Werkzeug entwendet.

In beiden Fällen wurde eine übereinstimmende Personenbeschreibung abgegeben. Demnach können die beiden Personen wie folgt beschrieben werden:

Täter: männlich, etwa 180 cm groß, dünne Gestalt. Trug einen schwarzen Kapuzenpulli mit Reißverschluss.

Täterin: weiblich, schulterlange Haare, von kleiner Gestalt.

