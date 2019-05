Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190520 - 547 Frankfurt-Westend: Pkw-aufgebrochen

Frankfurt (ots)

(fue) Zwischen Samstag, den 18. Mai 2019, 16.00 Uhr und Sonntag, den 19. Mai 2019, 08.15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen Fiat Tipo auf, der in der Savignystraße geparkt stand.

Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter einen Sakko, drei Brillen und Kreditkarten. Eine der Kreditkarten wurde später in einem Kiosk im Bahnhofsviertel eingesetzt. Der Mann, der die Kreditkarte vorlegte, wird beschrieben als etwa 35 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Er hat kurze, schwarze Haare, trug eine rote Jacke und eine schwarze Jogginghose.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell