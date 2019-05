Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190520 - 545 Frankfurt-Preungesheim: Roller und Fahrräder abgebrannt

Frankfurt (ots)

(ne) Unbekannte haben heute Nacht um 4:00 Uhr in der Straße An der Wolfsweide einen abgestellten Roller angezündet. Drei Fahrräder, sowie zwei Mülltonnen wurden ebenfalls beschädigt.

Der an einem Gitterverschlag geparkte Roller brannte zuerst. Die danebenstehenden Fahrräder sowie die Großraummülltonnen wurden durch das Übergreifen der Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Das angrenzende Gebäude blieb unbeschädigt. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell