Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unfallflucht

Lingen (ots)

Bereits am vergangenen Samstag, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr, wurde ein Opel Corsa mit NOH-Kennzeichen in einer Parkbucht in der Juister Straße in Lingen beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0591) 870 bei der Polizei in Lingen zu melden. /mal

