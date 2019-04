Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Motorradfahrerstammtisch im Mai

Lingen (ots)

Am 2. Mai 2018 findet der nächste Motorradfahrerstammtisch der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim und der Verkehrswacht Lingen statt. Ab 17 Uhr können sich Interessierte auf dem Verkehrsübungsplatz an der Schüttorfer Straße 100 in 49808 Lingen einfinden. Systeme wie ein kurventaugliches ABS erhöhen schon heute die Sicherheit auf dem Motorrad immens, wenn der Fahrer sie richtig nutzt. Thomas Ludwig, begeisterter Motorradfahrer und Sicherheitstrainer der Verkehrswacht wird an diesem Abend über Fahrerassistenzsysteme am Motorrad referieren. Wie gewohnt, versorgt die Verkehrswacht Lingen die Besucher mit Kaltgetränken und Grillwurst.

