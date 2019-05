Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190520 - 548 Frankfurt-Riederwald: Sachbeschädigungen

Frankfurt (ots)

(fue) Bislang unbekannte Täter waren zwischen Samstag, dem 18. Mai 2019, 20.00 Uhr und Sonntag, den 19. Mai 2019, 12.00 Uhr, im Stadtteil Riederwald unterwegs und brachten dort mit roter Sprühfarbe Nazischmierereien an. Betroffen waren sechs Anwesen in der Lahmeyerstraße, der Lassallestraße und Am Erlenbruch sowie zwei Pkw, die in der Lahmeyerstraße geparkt standen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, sich mit dem 18. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511800 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell