Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190520 - 549 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Versuchter Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Polizeibeamte konnten am Sonntag, den 19. Mai 2019, gegen 20.45 Uhr, beobachten, wie ein zunächst Unbekannter versuchte, ein in der Niddastraße abgestelltes Rad zu entwenden. Der Täter versuchte dabei, das Schloß des Rades zu überdrehen. Als er die Polizisten wahrnahm, versuchte er sofort zu fliehen. Nach kurzer Nacheile konnte der Tatverdächtige, ein 33-jähriger Frankfurter, festgenommen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell