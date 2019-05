Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190521 - 552 Frankfurt-Bonames: Junger Mann versucht mit Drogen zu flüchten

Frankfurt (ots)

(ka) Gestern Abend versuchte ein 24-Jähriger sich in der Straße Am Wendelsgarten einer Polizeikontrolle zu entziehen, weil er Drogen dabeihatte. Die Beamten nahmen den jungen Mann fest.

Gegen 20.20 Uhr hielten die Beamten einen Golf mit vier Insassen an. Als die Polizisten auf den Wagen zugingen, stieg ein junger Mann von der Rückbank aus und rannte davon. Während seiner Flucht warf er ein Tütchen weg. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf und schnappten den 24-Jährigen kurze Zeit später in der Galgenstraße. Auch das Tütchen konnten sie auf dem Fluchtweg finden und aufsammeln. Darin befanden sich über 45 Gramm Haschisch und etwa ein Gramm Marihuana.

Die Beamten stellten die Drogen sicher und nahmen deren Besitzer mit auf das Polizeirevier. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

