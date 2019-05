Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190521 - 554 Frankfurt-Sachsenhausen: Champagner gestohlen

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf befand sich am Montag, den 20. Mai 2019, gegen 20.30 Uhr, in einem Supermarkt in der Mörfelder Landstraße.

Der 35-Jährige wurde beim Verlassen des Marktes durch einen Mitarbeiter auf seinen Rucksack angesprochen, in dem sich acht unbezahlte Champagnerflaschen befanden. Der Beschuldigte stieß daraufhin den Mitarbeiter zu Boden, um seine Flucht fortzusetzen. Ein Zeuge hatte die Situation jedoch beobachtet und den 35-Jährigen bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Polizei festgehalten.

