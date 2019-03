Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkener randaliert im Krankenhaus

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagabend haben Mitarbeiter des Westpfalzklinikums den Notruf der Polizei gewählt.

Ein 42-jähriger Mann sollte in der Notaufnahme behandelt werden. Er randalierte jedoch und konnte vom Personal nicht beruhigt werden. Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,61 Promille.

Da der Randalierer weiter pöbelte und nicht mehr in der Lage war, ohne fremde Hilfe zu gehen, wurde er zur Dienststelle gebracht. Eine Richterin ordnete zu seinem eigenen Schutz an, dass der Betrunkene die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen muss. Ihr gegenüber gab der Mann an, dass er zweieinhalb Liter Vodka getrunken habe. Da der 42-Jährige der deutschen Sprache nicht mächtig war, fungierte ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes als Übersetzer. Heute Morgen durfte der 42-Jährige sein Nachtlager verlassen und nach Hause gehen.

Da er keine Straftaten begangen hat, kommt auch keine Anzeige auf ihn zu. Die Übernachtung bei der Polizei wird ihm aber in Rechnung gestellt. |mhm

