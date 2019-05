Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190522 - 555 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Frankfurt (ots)

(em) Am Montag (20.05.2019) hat ein 46-jähriger Mann einem 47-jährigen Mann das Handy entwendet. Der mutmaßliche Täter befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Gegen 05.15 Uhr war der 47-Jährige zu Fuß im Bereich der Taunusstraße/Elbestraße unterwegs, als ihm plötzlich ein Unbekannter im Vorbeigehen das Handy aus der Hand riss und mit ebendiesem die Flucht antrat. Das Opfer nahm sofort die Verfolgung auf und holte den Täter wenig später ein. Doch so schnell dachte der Dieb nicht ans Aufgeben: Es kam zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Im Zuge dessen, warf der 46-Jährige seine Beute unter ein parkendes Auto. Eine Streife wurde auf das Geschehen aufmerksam und nahm den Täter sofort fest.

Das Opfer wurde leicht verletzt. Der 46-jährige mutmaßliche Dieb wurde dem Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete.

