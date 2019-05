Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190522 - 557 Frankfurt-Bockenheim: Wohnungseinbruch

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 21. Mai 2019, in der Zeit zwischen 10.40 Uhr und 16.10 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hamburger Allee ein. Gewaltsam brachen sie durch die Wohnungstür in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten das Arbeitszimmer und das Schlafzimmer. Sie entwendeten Modeartikel und Uhren namhafter Hersteller im Wert von mehreren tausend EUR.

In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich bitte an den hiesigen Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 069-75553111 wenden.

