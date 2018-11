POL-PDLD: Maikammer - 71-jähriger Unfallverursacher flüchtet

Maikammer (ots) - In der Weinstraße Süd im dortigen Kreisel missachtete gestern Abend (27.11.2018, 19 Uhr) ein 71-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines 32-Jährigen, sodass es nach einer Vollbremsung zu einer Kollision kam. Der Mann fuhr anschließend davon. Der 32-Jährige verfolgte den Verursacher und konnte ihn in Edenkoben anhalten. Gegenüber der Polizei gab er an, dass er weder ein Fahrzeug im Kreisel gesehen habe noch dass er an einem Unfall verwickelt gewesen war. Nun hat er sich eine Strafanzeige wegen Unfallflucht eingefangen. Zusätzlich wird die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt. Nach dem Straßenverkehrsgesetz hat die Polizei Informationen über Tatsachen, die auf nicht nur vorübergehende Mängel hinsichtlich der Eignung oder auf Mängel hinsichtlich der Befähigung einer Person zum Führen von Kraftfahrzeugen schließen lassen, den Fahrerlaubnisbehörden zu übermitteln, soweit dies für die Überprüfung der Eignung oder Befähigung aus der Sicht der übermittelnden Stelle erforderlich ist.

