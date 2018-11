POL-PDLD: Burrweiler - Glück gehabt

Burrweiler (ots) - Mit seinem Moped kam gestern Morgen (27.11.2018, 07.30 Uhr) ein 16-Jähriger auf der L 507 in Richtung Hainfeld aufgrund unangepasster Geschwindigkeit zu Fall und rutschte quer über die Fahrbahn bis kurz vor ein entgegenkommendes Fahrzeug, dass Gott sei Dank rechtzeitig abbremsen konnte. Der junge Fahrer erlitt Verletzungen am Bein und kam in ein Krankenhaus. An seinem Leichtkraftrad entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell