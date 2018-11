POL-E: Essen: Mutmaßliches Pärchen entpuppt sich als Räuberduo - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45138 E.-Südostviertel: Ein 79- Jähriger wurde am Montagmittag (26. November) am Essener Hauptbahnhof angesprochen und zu einem späteren Zeitpunkt ausgeraubt. Zwischen 11 Uhr und 13 Uhr wurde der Essener auf seinem Nachhauseweg zur Michaelstraße von einem Pärchen angesprochen. Diese seien zunächst sehr freundlich gewesen und begleiteten ihn bis zu seiner Wohnung. Plötzlich hielten sie ihn fest und schlugen auf ihn ein. Einer der beiden entwendete seine Brieftasche mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Anschließend flüchtete das Duo vom Tatort in unbekannte Richtung. Der 79- Jährige wurde nicht verletzt, er kam mit dem Schock davon. Die mutmaßlichen Räuber sprachen akzentfreies Deutsch. Der Mann war zwischen 55-60 Jahren alt und trug eine weiße kurze Jacke. Die Frau hatte einen schwarz/weißen Mantel an. Das Kriminalkommissariat 31 fragt: Wem ist ein "Pärchen" aufgefallen, das mit einem Senior unterwegs war? Wer kann die Personen beschreiben oder weitere Hinweise geben? Etwaige Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell