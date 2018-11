POL-E: Essen: Raubüberfall mit Messer auf Wettbüro - Polizei sucht mindestens zwei Personen

Essen (ots) - 45307 E-Kray: Nach einem Raubüberfall auf ein Wettbüro auf der Krayer Straße (in Höhe der Leither Straße) gestern Nacht sucht der Ermittler des Raubdezernats Zeugen, die auffällige Personen gesehen haben. Gegen 22:50 Uhr überfielen zwei bislang unbekannte Männer einen 31 Jahre alten Bochumer, der das Wettbüro verschließen wollte. Unter dem Vorhalt eines langen Messers begab sich einer der Täter mit dem Bochumer in die Räumlichkeiten und verlangte dort die Aushändigung von Bargeldbeständen. Der zweite Täter stand vermutlich vor der Tür "Schmiere". Nachdem die Täter geflohen waren, rief der Bochumer um Hilfe. Passanten riefen die Polizei. Eine Fahndung im Nahbereich verlief jedoch negativ. Der Haupttäter trug bei der Tatausführung eine dunkle, oberschenkellange Winterjacke mit Kapuze, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Die Jacke war bis oben hin zugezogen, die Kapuze tief ins Gesicht, sodass nur die Augen erkennbar waren. In der rechten Hand hielt der Täter das Messer, in der linken Hand eine Einkaufstüte. Möglicherweise haben Passanten oder Anwohner vor der Tat zwei Personen im Bereich der Krayer Straße beobachten können. Vielleicht erinnert sich ein Taxifahrer an zwei Personen, die sich im Bereich der Krayer Straße an dem Wettbüro aufgehalten haben. Jeder Hinweis kann hilfreich sein. Daher bittet der Ermittler des Raubdezernats, dass sich Passanten und Zeugen mit wichtigen Beobachtungen unter der Rufnummer 0201/829-0 melden. (ChWi)

