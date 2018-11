POL-E: Essen: Versuchter Raub auf 18-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45143 E-Altendorf: Am frühen Dienstagmorgen (27. November) überfielen zwei bislang unbekannte Männer einen 18-jährigen Essener auf dem Schölerpad, in Höhe der Kesselstraße. Kurz nach Mitternacht lief der Essener auf dem Schölerpad in Richtung Altendorf. In Höhe der Einmündung Kesselstraße kamen dem jungen Mann zwei unbekannte Männer entgegen. Sie liefen erst an ihm vorbei, kamen dann jedoch zurück und versuchten, seine Geldbörse und sein Handy zu rauben. Dazu schlugen sie dem Mann ins Gesicht. Der Essener schrie lautstark um Hilfe, sodass die beiden Räuber von ihm abließen und ohne Beute flohen. Sie werden wie folgt beschrieben: Der erste Täter war zirka 18 Jahre alt, zirka 180 cm groß, dunkelhäutig und trug bei der Tatausführung eine dunkle Jacke, Bluejeans und eine Mütze. Der zweite Täter soll ebenfalls zirka 18 Jahre alt und 180 cm groß sein, vermutlich Südländer und trug einen schwarzen Bart, eine dunkle Jogginghose, eine dunkle Jacke und dunkle Schuhe. Hinweise auf die Täter nimmt der Ermittler des Raubdezernats unter der 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell