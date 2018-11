POL-E: Essen: Wohnungsbrand in Altenessen - 66-Jähriger verstorben

Essen (ots) - 45329 E.-Altenessen-Nord: Am 15. November kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Tiefbaustraße. Dort brannte ein Mehrfamilienhaus. Im Laufe des Einsatzes stürzte ein 66-Jähriger von der Fensterbank der Brandwohnung auf ein geparktes Auto. Gestern erlag der Essener seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen dauern an. / AKoe

