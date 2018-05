POL-VER: ++ Diebstahl aus Sattelzug ++ Mercedes aufgebockt ++ Täter in Eisdiele ++ Einbruch ins Rathaus ++ Scheinwerfer entwendet ++ Umweltsünder ertappt ++

Landkreis Verden (ots) - LANDKREIS VERDEN

Diebstahl aus Sattelzug

Oyten. Aus einem Sattelzug, der in der Nacht auf Mittwoch auf dem Autobahnparkplatz Oyten an der A1 in Richtung Hamburg geparkt war, entwendeten unbekannte Täter eine bislang unbekannte Menge Schuhe. Die Diebe schlitzten die Plane des Aufliegers auf, so dass sie zunächst nach geeignetem Diebesgut Ausschau halten konnten. Danach öffneten sie die Heckklappe, um an die Schuhe zu gelangen. Diese luden sie daraufhin in ein Fahrzeug, vermutlich einen Klein-Lkw, um, mit dem sie letztlich unerkannt flüchteten. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Mercedes aufgebockt

Verden. Von einem Mercedes, der Am Allerufer geparkt war, entwendeten unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch alle vier Räder. Die Diebe bockten den Pkw auf Pflastersteinen auf und demontierten anschließend das Diebesgut, mit dem sie unerkannt vom Tatort flohen. Die Polizei Verden ermittelt wegen Diebstahls. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Täter in Eisdiele

Thedinghausen. Ein unbekannter Täter hat sich in der Nacht auf Mittwoch in der Eisdiele an der Westerwischer Straße aufgehalten. Zuvor hatte er ein Fenster gewaltsam geöffnet und war eingestiegen. Diebesgut erlangte er jedoch nicht, woraufhin er ohne Beute flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Einbruch ins Rathaus

Thedinghausen. In das Rathaus an der Braunschweiger Straße sind in der Nacht auf Donnerstag unbekannte Täter eingebrochen. Über das derzeit aufgestellte Baugerüst gelangten die Täter ins Obergeschoss, wo sie ein Fenster einschlugen und einstiegen. Im Rathaus durchwühlten die Täter Schubladen und Schränke. Ob sie Diebesgut erlangten, ist derzeit unklar. Die Einbrecher flüchteten letztlich unerkannt. Die Polizei Achim ermittelt wegen schweren Diebstahls, Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Scheinwerfer entwendet

Verden. Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Mittwoch die Scheinwerfer eines BMW ausgebaut, der am Fahrbahnrand der Südstraße geparkt war. Die Diebe schlugen eine Seitenscheibe ein und öffneten die Motorhaube, so dass sie an die hochwertigen Xenon-Scheinwerfer gelangten. Mit ihrer fachmännisch demontierten Beute flohen sie danach unerkannt. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 04231/8060 entgegengenommen.

Umweltsünder ertappt

Verden/Walle. Zwei Umweltsünder wurden am Dienstagabend gegen 18 Uhr an der Großen Ringstraße dabei ertappt, wie sie hier Sperrmüll entsorgen wollten. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie die 46 und 48 Jahre alten Männer zwei alte Pavillons, einen Verbandkasten, einen Koffer und eine Gardine in der freien Natur ablegten. Die alarmierte Polizei Verden stellte die Umweltfrevel später und leitete ein Verfahren gegen sie ein.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell