POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Hochwertige Fahrzeuge mit "Keyless-Go" System entwendet - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45472 MH.-Heißen: Erneut kam es in der Nacht zu Dienstag (26. November) zu zwei Komplettentwendungen von hochwertigen Pkws. Die Diebe schlugen beide Male in Heißen, auf der Bonnstraße und dem Wiescher Weg, zu. Um kurz nach 5 Uhr morgens wurde das Elektrofahrzeug der Marke Tesla auf dem Wiescher Weg von den Autodieben gestartet. Dies konnte der Besitzer (60) über ein Ortungssystem herausfinden. Anschließend flüchteten sie von der Örtlichkeit. Der Tesla mit dem amtlichen Kennzeichen MI-TT915 parkte in der Zufahrt des Hauses und verfügt über das "Keyless-Go" System. Die Täter können mit speziellen Geräten die Funkzellen des Originalschlüssels verlängern, diese mit einem anderen Gerät aufschnappen und kopieren. Das führt dazu, dass dieses Gerät genauso funktioniert wie der Originalschlüssel und Straftäter problemlos mit dem Auto wegfahren können. In derselben Nacht wurde auf der Bonnstraße ein grauer Mercedes mit den Kennzeichen MH-ED640 entwendet. Die Straßen liegen in unmittelbarer Nähe zueinander. Der Mercedes wurde von dem 66- jährigen Inhaber am Montagabend, gegen 21.30 Uhr in der Einfahrt vor seinem Haus abgestellt. Gegen 9.30 Uhr wurde der Diebstahl festgestellt. Das Fahrzeug verfügt ebenfalls über das "Keyless-Go" System. Die Polizei sucht Zeugen oder Anwohner, die in dieser Nacht verdächtige Personen oder verdächtige Geräusche wahrgenommen haben. Jegliche Hinweise können für die Ermittlungen wichtig sein. Die Fahrzeuge mit den entsprechenden Kennzeichen sind von der Polizei ausgeschrieben. Möglicherweise haben Zeugen die hochwertigen Fahrzeuge am frühen Dienstagmorgen gesehen. Sie werden ebenfalls gebeten sich bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 32 unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell