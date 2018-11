POL-E: Mülheim an der Ruhr: Ermittler des Verkehrskommissariats sucht möglichen Unfallflüchtigen und Zeugen

Essen (ots) - 45472 MH-Heißen: Ein 19-jähriger Mülheimer befuhr am Samstagabend (24. November, 20:50 Uhr) den Frohnhauser Weg in Richtung des Einkaufzentrums. Plötzlich erkannte er auf seiner Fahrspur (in Höhe der Einmündung Klotzdelle) eine am Boden liegende Person. Er stoppte sein Fahrzeug unverzüglich, begab sich zu dem schwerverletzten Mann (39) und brachte ihn in die stabile Seitenlage. Daraufhin kontaktierte er den Rettungsdienst. Der Ermittler des Verkehrskommissariats 4 vermutet, dass der Mann durch einen Verkehrsunfall schwer verletzt wurde. Daher sucht er den Unfallfahrer und weitere Zeugen, die etwas auf dem Frohnhauser Weg beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

