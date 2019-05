Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190526 - 566 Frankfurt-Ginnheim: Festnahmen auf der Drogenszene

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 24. Mai 2019, gegen 18.50 Uhr, beobachteten Polizeibeamte im Bereich des hinter der Platensiedlung gelegenen Sportplatzes zwei, ihnen als Händler von Drogen bekannte Personen. Als Sportler mit ihrem Training begannen, zogen sich die beiden Personen hinter ein Gebüsch zurück, wo sie kontrolliert wurden.

Bei dem 22-jährigen Frankfurter konnten eine Feinwaage, 23,99 Gramm Marihuana sowie Geld in szenetypischer Stückelung aufgefunden werden. Die zweite Person, ein 45-jähriger Frankfurter, wurde mit 1,54 Gramm Haschisch angetroffen.

Bei einer Durchsuchung der Kellerräume des Mehrfamilienhauses, in welchem der 22-Jährige wohnhaft ist, konnten weitere Verpackungen mit Marihuana aufgefunden werden. Insgesamt mit einem Gewicht von 434,73 Gramm. Die Ermittlungen in der Sache werden fortgesetzt. Die beiden Beschuldigten wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

