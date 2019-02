Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170219-154: Schmuck gestohlen

Reichshof / Gummersbach (ots)

Reichshof-Hecke: Ohrringe haben Kriminelle gestohlen, die am Freitagabend (15.Februar) in ein Einfamilienhaus in der Gelslinger Straße eingebrochen sind. Zwischen 18:50 Uhr und 22 Uhr hebelten die Täter an der Terrassentür und schlugen ein Fenster an der Hausrückseite ein. So gelangten sie ins Haus und suchten dort nach Wertgegenständen. In einer Schmuckschatulle im Obergeschoss fanden sie Ohrringe, die sie mitgehen ließen.

Auch in Gummersbach-Derschlag erbeuteten Einbrecher am Wochenende Schmuck. Zwischen 23 Uhr am Samstagabend und 3:30 Uhr am Sonntag (17. Februar) hebelten die Unbekannten ein Badezimmerfenster an einem Mehrfamilienhaus in der Turmstraße auf. Sie durchwühlten die gesamte Wohnung und fanden Schmuck und Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

