Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170219-153: Einbrecher nutzten Leiter

Wiehl (ots)

Unbekannte sind am Freitag (15. Februar) in zwei Wohnungen in der Perker Straße eingebrochen.

Im Tatzeitraum zwischen 10 Uhr morgens und 22 Uhr abends verschafften sich die Täter Zugang zum Obergeschoss, indem sie von außen eine Leiter an die Hauswand stellten und ein Fenster öffneten. Um in die andere Wohnung des Hauses zu gelangen, hebelten sie die Wohnungstür auf. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell