Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 16022019- 152 Verkehrsunfall mit Personenschaden 16- jährige Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen

Bild-Infos

Download

Wiehl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Wiehl hat sich am Freitagabend (15.02.) eine 16-jährige Fußgängerin aus Reichshof schwere Verletzungen zugezogen. Sie beabsichtigte gegen 17:50 Uhr die Hauptstraße in Höhe einer Querungshilfe im Bereich Weiherplatz in Richtung Bahnhofstraße zu überqueren. Dabei wurde sie von einem herannahenden dreirädrigen Kleintransporters (Ape) eines 67- jährigen Mannes aus Wiehl erfasst, der die Hauptstraße in Richtung Ohlerhammer befuhr. Die 16- jährige Fußgängerin wurde nach notärztlicher Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug des 67- jährigen entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell