POL-PDLD: Hochstadt, K40, 5.6.2019, 07.20 Uhr Nötigung im Straßenverkehr; Zeugenaufruf.

Hochstadt (ots)

Zu einem Disput kam es auf der K40 bei Hochstadt am 5.6.2019, gegen 07.20 Uhr, als ein Radfahrer auf seinem Rennrad von Offenbach in Richtung Hochstadt befuhr und von einem Pkw-Fahrer auf die Benutzung des nebenan verlaufenden Radweges hingewiesen wurde. Nach Schilderung des Radfahrers hat der Fahrer eines silbernen Mercedes-Kleinbusses sein Fahrzeug dazu benutzt, um den Rennradfahrer an der Weiterfahrt zu behindern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei Landau zu melden.

