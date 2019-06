POL-PDLD: Maikammer - Fund von Betäubungsmitteln bei Personenkontrolle

Polizeidirektion Landau

Durch eine Sicherheitsfirma wurde am Samstag, den 08.06.19, gegen 00.45 Uhr, die Auslösung der Einbruchmeldeanlage in einem Verbrauchermarkt in Maikammer mitgeteilt. Die eingesetzten Beamten konnten an der Laderampe sitzend einen 34-jährigen aus der Verbandsgemeinde Maikammer antreffen. Hinweise auf einen versuchten Einbruch konnten nicht erlangt werden. Allerdings wurden bei der Durchsuchung der Person zwei Päckchen mit weißem Pulver, vermutlich Amphetamin, aufgefunden. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

