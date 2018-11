POL-PDWIL: PRESSEDIENST POLIZEIINSPEKTION PRÜM

Prüm (ots) -

PRESSEDIENST ---------------------------------------------------------- POLIZEIINSPEKTION PRÜM ---------------------------------------------------------- Prüm, 27. November 2018 ----------------------------------------------------------

Prüm. Mehrere Betrugsversuche durch Telefonanrufe

Am Dienstag, 27.11.2018, kam es im Bereich Prüm zu mehreren Betrugsversuchen durch Telefonanrufe. Der Anrufer gibt an, von der Polizei zu sein und schildert eine Täterfestnahme. Im Rahmen der Ermittlungen wären persönliche Daten des Angerufenen aufgefallen. Nun befürchte man einen weiteren Einbruch bei den Angerufenen, geben die Täter an. Die Opfer werden dann gebeten der Polizei Zugang zu Bargeld und Waffen zu verschaffen und diese in deren (un)sichere Obhut zu geben. Hierbei handelt es sich nicht um echte Polizeibeamte.

Alle Angerufenen haben die Betrugsmache erkannt und es kam zu keinem Schaden. Weitere Betrugsmaschen der Täter sind u.a. falsche Gewinnversprechen oder es wird eine Notlage eines engen Angehörigen vorgetäuscht. Um die Notlage abzuwenden würde dringend sofort Bargeld benötigt.

Wenn sie unsicher sind, ob es sich um echte Polizeibeamte handelt, rufen sie die örtliche Polizei an und fragen nach, ob sie von dort angerufen wurden. Der Anruf sollte nicht über die Wahlwiederholung des Telefons geschehen.

Roth bei Prüm. Wiederholtes Fahren ohne Versicherungsschutz

Ein Verkehrsteilnehmer wurde zum wiederholten Male mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine angetroffen, ohne das Versicherungsschutz für das Fahrzeug besteht. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Jünkerath. Verkehrsunfall mir Personenschaden

Auf der B 421 ereignete sich gegen 17.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Verkehrsteilnehmer überholte an einer unübersichtlichen Stelle und schätzte dabei die Geschwindigkeit und Entfernung zum Gegenverkehr falsch ein. Es kam beinahe zur Kollision mit dem Gegenverkehr. Dieser musste ausweichen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer und landete im Straßengraben.

2 Personen wurden hierbei leicht verletzt. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren.

Prüm. Verkehrsunfall mit Flucht

Auf der K 124 zwischen Hermespand und Prüm kam es gegen 18:40 Uhr zu einer Spiegelkollision zweier Fahrzeuge. Ein Unfallbeteiligter setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Der andere Unfallbeteiligte wendete und folgte ihm. Der geflohene Unfallbeteiligte konnte in Hermespand angehalten werden. Dieser muss sich nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Stadtkyll. Verkehrsunfall mit Flucht

Im Baustellenbereich der B 51 bei Stadtkyll kollidierten gegen 00:00 Uhr und 20:08 Uhr jeweils zwei Sattelzugmaschinen mit ihren Spiegeln. Die Unfallverursacher setzten ihre Fahrt unbeirrt fort. Es wurde eine Strafanzeige wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen Unbekannt eingeleitet. Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich bei der Polizei Prüm zu melden.

Stadtkyll. Verdächtige Person auf der B 51

Durch Verkehrsteilnehmer wurde am frühen Morgen des 27.11.2018 eine verdächtige Person mit zwei Kraftstoffkanistern im Baustellenbereich der B 51 bei Stadtkyll gemeldet. Die Anrufer befürchteten die Person werde illegal Diesel aus den Baumaschinen abzapfen. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zum Antreffen der Person. Sie konnte in der Nähe einer Tankstelle angetroffen werden. Der LKW-Fahrer hatte seinen Tank leer gefahren und besorgte sich ordnungsgemäß neuen Diesel an der Tankstelle.

A 60 Höhe Feuerscheid. Verkehrsgefährdung

Ein Fahrzeugführer überholte gegen 12.30 Uhr einen anderen Verkehrsteilnehmer ca. 500 m vor der Baustelle der A 60 in Fahrtrichtung Bitburg. Der Überholte zog dann unmittelbar nach dem Einscheren des Überholenden selbst wieder zum Überholen heraus und schätzte die Entfernung zur Baustelle falsch ein. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Den Unfallverursacher erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Insgesamt musste die Polizei Prüm am 27.11.2018 12 Verkehrsunfälle aufnehmen.

Mit freundlichen Grüßen

------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION Prüm Tiergartenstraße 82 54595 Prüm www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner PHK Peters

Telefon 06551 942-0 Telefax 06551 942-50 pipruem.dgl@polizei.rlp.de pipruem@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-942-0

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell