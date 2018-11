POL-PDWIL: Metalldiebstahl

Wittlich-Wengerohr (ots) - Auf einem eingezäunten, aber frei zugänglichen Lagerplatz in der Bahnhofstraße in Wittlich-Wengerohr wurde in der Zeit von Montag, 26.11.2018, 18.00 Uhr bis Dienstag, 27.11.2018, 17.30 Uhr, aus unverschlossenen Gitterboxen ca. 300 kg Altmetall entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird auf ca. 600 EUR geschätzt. Zum Abtransport haben die/der Täter vermutlich ein Fahrzeug oder ein Anhänger genutzt. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich erbeten.

