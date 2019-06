Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geldbörse aus Fahrzeug entwendet

Landau: 06.06.2019, 22:00 Uhr - 07.06.2019, 07:40 Uhr (ots)

Unbekannter Täter entwendete eine Geldbörse aus der Mittelkonsole eines in einer Garage in der der Oberhohlstraße abgestellten Fahrzeugs. Vermutlich war die Garage nicht ganz geschlossen, wodurch der Täter Zugang zum ebenfalls nicht verschlossenen Fahrzeug hatte. Neben einem niederen dreistelligen Bargeldbetrag kam der Täter durch den Diebstahl in den Besitz von Personaldokumenten und Bankkarten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

