POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Ladendiebstahl

Ein 27-jähriger Mann wurde am Mittwoch gegen 20.00 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Georg-Zimmerer-Straße vom Sicherheitspersonal bei mehreren Diebstählen beobachtet. Aus den Auslagen entnahm der 27-Jährige einen Kopfhörer, Fleischwaren, Bekleidung und ein Elektrogerät und versteckte dies in seiner Kleidung sowie einem mitgeführten Rucksack. Damit war jedoch nicht genug, der junge Mann nahm eine Thermoskanne aus einem Regal, urinierte in diese und stellte sie dann wieder zurück in die Auslage. Beim Verlassen der Kasse wurde er vom Zeugen angesprochen, festgehalten und in ein Büro gebracht. Gegenüber den Polizeibeamten gab er die Diebstähle zu.

Sigmaringen

Renitente Person

Ein stark betrunkener 22-jähriger Mann betrat am Mittwoch gegen 20.45 Uhr den Garten eines Einfamilienhauses in der Riedlinger Straße, schrie herum und hinterließ dort seinen Müll. Nachdem er auch noch Passanten belästigte, verständigte eine Zeugin die Polizei. Auch den Beamten gegenüber verhielt er sich äußert aggressiv und beleidigte sie, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Hierdagegen sperrte er sich, schlug und trat wild um sich und spuckte nach den Polizisten. Er wurde daraufhin mit einer Handschließe fixiert und in den Streifenwagen gesetzt. Durch seine Fußtritte wurde der Streifenwagen beschädigt. Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung muss er sich nun verantworten.

Ostrach

Unfall

Beim Zurücksetzten übersah am Mittwoch gegen 11.30 Uhr eine 29-jährige VW-Lenkerin in der Riedstraße einen hinter ihr stehenden VW. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Pfullendorf

Personenkontrolle

Während einer Personenkontrolle warf ein 22-jähriger Mann am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in der Straße "Am Stadtgraben" vor den Beamten eine Dose in ein Gebüsch. In der aufgefundenen Dose konnten eine Kleinmenge Marihuana und weitere zum Rauchkonsum erforderliche Utensilien festgestellt werden. Der junge Mann gab zunächst an, das Marihuana mit Zubehör gefunden zu haben, später verweigerte er jegliche Aussage. Er wird nun entsprechend zur Anzeige gebracht.

Pfullendorf

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 31-jähriger Rollerfahrer wurde am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in der Mengener Straße von einer Streife der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass an dem Zweirad diverse unerlaubte Veränderungen zur Leistungssteigerung vorgenommen worden waren und hierdurch das Fahrzeug führerscheinpflichtig wurde. Da der 31-Jährige lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist, gelangt er entsprechend zur Anzeige. Um eine genaue Geschwindigkeitsmessung durchführen zu können, wurde der Roller beschlagnahmt.

Kratzer

07531/995-1016

