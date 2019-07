Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz

Pedelec entwendet

Ein unbekannter Täter entwendete am Sonntag zwischen 16.45 Uhr und 18.15 Uhr ein in der Spanierstraße, vor einer Gaststätte verschlossen abgestelltes, schwarzes Pedelec der Marke Scott im Wert von rund 4.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Pedelecs geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu informieren.

Konstanz

Pkw-Lenker übersieht Radfahrerin

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt eine 42-jährige Fahrradfahrerin am Mittwoch gegen 12.45 Uhr in der Max-Stromeyer-Straße. Ein ebenfalls 42-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Max-Stromeyer-Straße stadteinwärts und bog nach links in ein Grundstück ein. Hierbei übersah er die auf dem geteilten Rad-und Fußweg fahrende Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und verletzte sich. Da sich während der Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Konstanz bei dem Autofahrer Anzeichen einer Drogeneinwirkung ergaben, und ein durchgeführter Drogenvortest auf THC den Verdacht bestätigte, musste sich der 42-Jährige einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen. Anschließend untersagten die Polizisten dem Mann die Weiterfahrt.

Konstanz

Frontalzusammenstoß

Eine schwer verletzte Person und Sachschaden von über 5.000 Euro forderte Mittwochnacht gegen 23.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Europastraße. Ein 52-jähriger Motorroller-Lenker befuhr die Europastraße aus Richtung des Schweizer Grenzübergangs und war aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Auf Höhe der Kreuzung Gartenstraße kollidierte er mit dem Pkw eines entgegenkommenden 47-jährigen Autofahrers. Durch den Zusammenstoß und den anschließenden Sturz verletzte sich der Rollerfahrer schwer. Die unfallaufnehmenden Beamten konnten bei dem 52-jährigen Mann Atemalkohol feststellen und veranlassten die ärztliche Blutentnahme im Krankenhaus. Der total beschädigte Roller als auch der nicht mehr fahrbereite Pkw wurden von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

Konstanz

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ohne erforderliche Fahrerlaubnis war Mittwochnacht gegen 23.30 Uhr ein Jugendlicher mit seinem Motor-Roller auf dem Radweg neben der Kindlebildstraße unterwegs. Als der Jugendliche den Streifenwagen bemerkte, beschleunigte er den Roller, konnte jedoch einige Meter weiter von den Beamten angehalten und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Rollerfahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem war am Motorroller kein Versicherungskennzeichen angebracht. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Steißlingen

Abkommen von der Fahrbahn

Über 20.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Hegaustraße ereignet hat. Ein älterer Pkw-Lenker war ortseinwärts unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam, mit einer Steinmauer kollidierte und anschließend gegen einen Baum prallte. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde durch eine Abschleppfirma abtransportiert.

Stockach

Vorfahrt missachtet

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 5.000 Euro ereignete sich am Mittwoch gegen 18.00 Uhr an der Kreuzung Beethovenstraße /Goldäcker. Ein 32-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Beethovenstraße stadtauswärts und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt einer 31-jährigen Autofahrerin. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

Orsingen-Nenzingen

Mofa-Fahrer missachtet Vorfahrt

Leicht verletzt wurde ein 36-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der Stockacher Straße /L 194. Ein aus Richtung Hardt kommender 72-jähriger Mofa-Lenker wollte an der Einmündung zur Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten, auf dem Radweg in gleicher Richtung fahrenden 36-Jährigen. Dieser konnte durch eine Vollbremsung den Zusammenstoß verhindern, kam jedoch zu Fall und verletzte sich dadurch. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

