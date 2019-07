Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Trunkenheitsfahrt

Unter Alkoholeinwirkung stand ein 30-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am frühen Mittwochmorgen im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 1,3 Promille, die Beamten ordneten daraufhin bei dem Mann die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus an und behielten seinen Führerschein ein. Eine Anzeige folgt.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen zog sich eine 41-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr in der Teuringer Straße zu. Die Frau wollte mit ihrem Fahrrad auf der Straße wenden, verlor hierbei das Gleichgewicht und stürzte. Sie wurde von einem hinzugerufenen Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Tettnang

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde ein 12-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr in der Karlstraße. Eine 41-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die Karlstraße in Richtung Seestraße und wollte nach links in die Einfahrt zwischen zwei Gebäuden abbiegen. Hierbei übersah sie den auf dem Gehweg in gleicher Richtung fahrenden Jungen, der verbotswidrig die falsche Gehwegseite benutzte. Durch die folgende Kollision stürzte der 12-Jährige und verletzte sich leicht am Arm. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Kressbronn

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro entstand bereits am Montagnachmittag gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Kirchstraße. Eine 32-jährige Pkw-Lenkerin war in ortsauswärtiger Richtung unterwegs und den Ermittlungen der Polizei zufolge durch die Bedienung ihres Navis derart abgelenkt, dass sie mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur geriet und dort mit dem entgegenkommenden Wagen eines 65-jährigen Mannes zusammenstieß. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich beschädigt, verletzt wurde niemand.

Meckenbeuren

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmittag in der Zeit von 11.55 Uhr bis 12.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters auf dem Oskar-von-Miller-Platz ereignet hat. Ein Unbekannter streifte einen geparkten Fiat möglicherweise mit einem Einkaufswagen und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Der Polizeiposten Meckenbeuren erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 07542/94320.

Oberteuringen

Unfallflucht

Erst gestern bei der Polizei angezeigt wurde eine Verkehrsunfallflucht, die bereits am Montag gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Meersburger Straße begangen wurde. Den Angaben eines 31-jährigen Pkw-Lenkers zufolge sei er gerade beim Ausparken gewesen, als aus der gegenüberliegenden Parkreihe ein anderer Wagen ebenfalls ausparkte und beim Rückwärtsfahren gegen sein Fahrzeugheck stieß. Anschließend sei der Unfallgegner dann vom Parkplatz gefahren, ohne sich um eine Regulierung des Schadens, der am Fahrzeug des 31-Jährigen mit etwa 2.000 Euro beziffert wird, zu kümmern. Beim flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Ford mit ausländischer Zulassung handeln. Das Polizeirevier Friedrichshafen sucht nun Zeugen und erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0.

Deggenhausertal

Einbruch

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am vergangenen Wochenende über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen einer Begegnungsstätte in der Nähe des Feuerwehrhauses in Wittenhofen. Im Gebäude wurden diverse Behältnisse durchsucht, es wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Möglicherweise handelt es sich beim Täter um denselben Unbekannten, der im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen auch in einen nahegelegenen Betrieb in der Badener Straße einbrach (wir berichteten gestern). Der Polizeiposten Markdorf ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise an Tel. 07544/96200.

Markdorf

Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Fahrradfahrer sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr auf der K 7750 in Höhe des Grillplatzes unterhalb des Gehrenbergs. Die 29 und 71 Jahre alten Männer befuhren die K 7750 hintereinander bergab in Richtung Markdorf. Der 71-jährige Rennradfahrer setzte zum Überholen des vor ihm fahrenden 29-jährigen Mountainbikers an, als dieser plötzlich auf Höhe des Grillplatzes nach links fuhr, um in den Wald abzubiegen. Durch die folgende Kollision stürzten beide Radfahrer und zogen sich eher leichtere Verletzungen zu. Sie wurden dennoch vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Markdorf

Verkehrsunfall

Teuer zu stehen kommt einen 68-jährigen Mann eine kleine Unachtsamkeit. Der Pkw-Lenker stellte am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr sein Fahrzeug im Parkhaus "Post" ab und vergaß hierbei offenbar, dieses ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. Der VW machte sich daraufhin selbständig, rollte die Zufahrtsrampe hinunter und prallte schließlich mit großer Wucht auf einen Betonpfeiler und einen Blumentrog. Hierbei entstand an dem Fahrzeug ein erheblicher Sachschaden, der auf etwa 15.000 Euro geschätzt wird. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

