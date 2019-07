POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz

Versuchter Einbruch

Gewaltsam Zutritt wollte sich ein unbekannter Täter am Montag zwischen 20.00 Uhr und 23.00 Uhr in ein Schmuckgeschäft in der Oberen Augustinergasse verschaffen. Dem Einbrecher gelang es jedoch nicht, das Panzerglas des Schaufensters einzuschlagen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden von über 2.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 18.30 Uhr in der Wollmatinger Straße entstanden. Eine 43-jährige Frau zeigte bei der Polizei eine Unfallflucht an, nachdem der unbekannte Fahrer eines weißen Audi beim Rückwärtsfahren auf ihren Pkw aufgefahren war, obwohl sie diesen zuvor durch Hupen gewarnt hatte. Nach dem Unfall entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von über 2.000 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Radolfzell

Über Kreisverkehr gefahren

Ein stark beschädigter Pkw ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen kurz vor 06.00 Uhr auf der L 220 ereignet hat. Ein 51-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Landesstraße aus Singen kommend in Richtung Böhringen. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der Mann am Ortseingang Böhringen den Kreisverkehr, überfuhr diesen und kam nach mehreren Metern in einer Wiese zum Stehen. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden.

Singen

Einbruch in Kiosk

Mit Gewalt hat sich ein unbekannter Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag Zutritt in einen Kiosk verschafft. Der Kiosk befindet sich in einer Schule in der Uhlandstraße. Der Unbekannte entwendete aus der Kasse Bargeld und Lebensmittel. Die Gesamtsumme des Diebstahl- und Sachschadens dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, entgegen. Singen

Pkw-Lenkerin prallt gegen Fahrradfahrer

Verletzt wurde ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 08.00 Uhr an der Einmündung Romeiasstraße / Ekkehardstraße. Eine von der Romeiasstraße kommende 56-jährige Pkw-Lenkerin gewährte an der Einmündung einem Autofahrer auf der Ekkehardstraße die Vorfahrt und fuhr anschließend in diese ein. Hierbei querte der Radfahrer die Romeiasstraße entgegen der Fahrtrichtung des Fahrradweges. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte der 74-Jährige auf die Fahrbahn und verletzte sich an den Knien und der Hüfte. Vom Rettungsdienst wurde der Mann zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Steißlingen

Vorfahrt missachtet

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 18.15 Uhr an der Einmündung Industriestraße /K 6164 entstanden. Ein aus der Industriestraße kommender 28-jähriger Autofahrer übersah den Pkw eines vorfahrtsberechtigten 33-jährigen Mannes und kollidierte mit dem Fahrzeug. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß weiterhin fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

Rielasingen-Worblingen

Einbruch in Baucontainer

Baumaschinen im Gesamtwert von über 6.000 Euro wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag durch einen unbekannten Täter aus einem Baucontainer in der Straße "Gänseweide" entwendet. Der Unbekannte hatte sich zuvor gewaltsam durch Aufhebeln eines Schlosses Zugang in den Baucontainer verschafft. Personen, die in der Nacht Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Rielasingen-Worblingen

Reifen zerstochen

Gleich zwei Fahrzeuge, ein Smart und ein Trailer, wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag von einem unbekannten Täter im Aachweg beschädigt. Er zerstach am Smart beide linken Reifen und an dem Anhänger einen der zwei linken Reifen. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, entgegen.

Mühlhausen Ehingen

Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Polizei gegen eine 45-jährige Pkw-Lenkerin, die am Dienstag gegen 16.30 Uhr durch ihre auffällige Fahrweise möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat. Die Frau war mit ihrem schwarzen Mercedes-Benz einem Zeugen zuerst im Bereich Überlingen am Ried aufgefallen, wie sie mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Mann verständigte daraufhin die Polizei, eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst erfolglos. Etwa 20 Minuten später konnten Beamte des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen vom Dienstgebäude aus lautes Reifenquietschen wahrnehmen und bei einer Nachschau einen schwarzen Mercedes erkennen, dessen Fahrerin mit quietschenden Reifen und stark beschleunigend von der Straße "Im Rohmen" in Richtung Schlossstraße fuhr. Einer Streifenwagenbesatzung gelang es schließlich, die Frau und ihr Fahrzeug zu stoppen und zu kontrollieren. Die Fahrerin gab gegenüber der Polizei an, unter Medikamenteneinfluss zu stehen und sich in einem psychischen Ausnahmezustand zu befinden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab zudem nahezu drei Promille. Nach einer ärztlichen Blutentnahme im Krankenhaus wurde die Frau aufgrund ihres Gesundheitszustandes in eine Fachklinik gebracht. Die 45-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizei bittet Personen, denen im Bereich Überlingen am Ried und Mühlhausen-Ehingen die Fahrweise der Frau aufgefallen ist oder die selbst von der Autofahrerin gefährdet wurden, sich unter Tel. 07733/9960-0, beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen zu melden.

Stockach

Traktor-Lenker übersieht Roller-Fahrer

Mehrere Prellungen und Schürfungen zog sich ein 45-jähriger Roller-Fahrer am Dienstag kurz vor 14.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 6165 zu. Ein 26-jähriger Traktor-Lenker wollte von einem Feldweg kommend die Kreisstraße überqueren und missachtete hierbei die Vorfahrt des Roller-Fahrers, der die Kreisstraße von Wahlwies in Richtung Stockach befuhr. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge stürzte der Roller-Fahrer. Vom Rettungsdienst wurde der Verletzte ins Krankenhaus gebracht.

Stockach

Missachtung der Vorfahrt

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 12.000 Euro ereignete sich am Dienstag gegen 18.15 Uhr auf der B 31. Eine 26-jährige Autofahrerin wollte von dem "Park-and-Ride"-Parkplatz bei der Autobahnabfahrt Stockach-Ost die Bundesstraße überqueren, um auf die Autobahn aufzufahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 44-jährigen Mannes, der mit seinem Pkw auf der B 31 von Stockach in Richtung Ludwigshafen unterwegs war. Bei der Kollision der Fahrzeuge wurde niemand verletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden.

Stockach

Auffahrunfall

Keine Verletzten, aber ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Messkircher Straße. Ein 42-jähriger Sprinter-Fahrer prallte auf Höhe einer Tankstelle, vermutlich aufgrund Unachtsamkeit, gegen das Fahrzeugheck einer vorausfahrenden 26-jährigen Frau.

Stockach

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 22-jähriger Motorradfahrer am Dienstag gegen 20.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Aachenstraße. Der Mann befuhr die Aachenstraße in Richtung Aach-Center, als unvermittelt vor ihm ein unbekannter Radfahrer auf Höhe einer Bäckerei über den Gehweg auf die Aachenstraße fuhr. Trotz sofort durchgeführter Gefahrenbremsung konnte der Motorradfahrer einen Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer nicht verhindern und beide stürzten daraufhin. Direkt nach dem Unfall stand der Radfahrer auf und rannte davon. Der 22-Jährige konnte den Radfahrer wie folgt beschreiben: 13-15 Jahre alt, ca. 165 cm groß, weißes T-Shirt, schwarze Jogginghose, schwarze Basecap. Aufgrund des Unfallhergangs dürfte sich der Radfahrer verletzt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Radfahrer geben können, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

