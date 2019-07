POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz

Pkw zerkratzt

Ein unbekannter Täter hat zwischen Samstag, 09.00 Uhr, und Montag, 08.00 Uhr, die Fahrerseite eines in der Rheingutstraße geparkten Audis zerkratzt. Der Schaden dürfte sich auf über 1.500 Euro belaufen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Konstanz

Nötigung im Straßenverkehr

Zeugen sucht die Polizei zu einer Nötigung im Straßenverkehr, die sich am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der Reichenaustraße / B 33 ereignet haben soll. Wie der Geschädigte anzeigte, fuhr er mit seinem weißen Seat stadtauswärts und befand sich auf dem linken Fahrstreifen. Kurz vor der Kreuzung "Riedstraße" überholte ihn der Fahrer eines schwarzer Mercedes-Benz Viano auf dem rechten Fahrstreifen, um dann vor dem Geschädigten auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Hierbei wurde der Geschädigte derart geschnitten, dass er nur durch ein starkes Abbremsen eine Kollision verhindern konnte. Anschließend folgte er dem stark beschleunigenden Viano-Fahrer, um dessen Kennzeichen ablesen zu können. Beide Fahrzeuge verließen die B 33 an der Abfahrt Reichenau-Lindenbühl, der Geschädigte bog nach rechts in Richtung Lindenbühl ab, der Viano-Lenker ordnete sich zunächst nach links in Richtung Reichenau ein. Anschließend meinte der Geschädigte zu bemerken, dass er von dem Unbekannten verfolgt wurde. Aufgrund der geschlossenen Bahnschranke im Lindenbühl, wendete der Seat-Fahrer und fuhr anschließend wieder auf die B 33 in Richtung Konstanz. Nachdem der Unbekannte die Verfolgung abgebrochen hatte, zeigte der Geschädigte den Vorfall bei der Polizei an. Personen, die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Wucher

Wegen Verdacht des Wuchers ermittelt die Polizei gegen einen 67-jährigen Mann, der in der vergangenen Woche an Wohnungstüren klingelte und angab, gegen Bezahlung Messer und Scheren zu schleifen. In zwei bislang beim Polizeirevier Konstanz bekannt gewordenen Fällen wurden dem Mann mehrere Messer zum Schleifen mitgegeben. Kurze Zeit später forderte der Mann für die erbrachte Leistung jeweils eine größere Summe und verlangte eine sofortige Bezahlung in bar. Die Polizei schließt nicht aus, dass weitere Personen in der vergangenen Woche durch den Mann geschädigt wurden und bittet diese, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Radolfzell

Zwei Unfallfluchten am gleichen Ort

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am Samstag zwischen 08.00 Uhr und 10.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Eisenbahnstraße zu einem Sachschaden von rund 1.500 Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker war gegen einen geparkten Fiat geprallt und anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, entgegen.

Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 15.45 Uhr und 16:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Eisenbahnstraße begangen hat. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Citroen und fuhr anschließend davon, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Singen

Einbruch in Baucontainer

Werkzeuge und ein Baustellenradio im Gesamtwert von rund 500 Euro wurden am vergangenen Wochenende durch einen unbekannten Täter von einer Baustelle in der Marie-Curie-Straße entwendet. Der Unbekannte hatte sich zuvor Zugang durch Aufhebeln eines Schlosses und eines Fensters in zwei Baucontainer verschafft. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Gegenstände geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Diebstahl aus Baustellenfahrzeug

Aus einem auf dem Betriebsgelände in der Industriestraße abgestellten Baustellenfahrzeug wurden am vergangenen Wochenende mehrere Werkzeugkästen mit Werkzeugen entwendet. Der Anzeigeerstatter bemerkte das Fehlen der Werkzeugkästen am Montagmorgen, als er die Hintertüre des Kastenwagens öffnete. Die genaue Schadenshöhe konnte bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Werkzeugkästen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

Hilzingen

Von der Fahrbahn abgekommen - Zeugenaufruf

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von rund 14.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Dienstag gegen 07.30 Uhr auf der L 190 ereignet hat. Ein 50-jähriger Mann befuhr mit seinem Lkw, der mit Erdreich und Wackersteinen beladen war, die Landesstraße von Welschingen kommend in Richtung Weiterdingen, als er kurz nach Ortsausgang Welschingen nach rechts von der Fahrbahn ins dortige Bankett geriet. Durch eine starke Gegenlenkung prallte er anschließend nahezu frontal gegen die linke Außenschutzplanke, durchbrach diese und prallte schließlich am dortigen Abhang gegen einen Baum. Durch den Unfall und den starken Aufprall wurde ein Teil der Ladung nach vorne gegen die Fahrerkabine gedrückt, ein weiterer Teil flog über Kabine auf die dortige Wiese. Der Mann konnte sich anschließend selbst aus der zerstörten Fahrerkabine befreien und den Abhang zur Straße hinauf klettern. Ein bislang unbekannter Radfahrer leistete Erste Hilfe und kümmerte sich um den 50-Jährigen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bitten die Polizei Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu melden. Besonders der helfende Radfahrer wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Gottmadingen-Ebringen

Frontalzusammenstoß

Eine schwer und zwei leicht verletzte Personen sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am heutigen Dienstag gegen 08.30 Uhr auf der K 6143. Ein aus Thayngen kommender Autofahrer war in Richtung Ebringen unterwegs, als er aus bislang nicht geklärter Ursache mit seinem Pkw auf die Gegenfahrspur geriet und frontal gegen den Mercedes Sprinter eines entgegenkommenden Mannes prallte. Durch den Aufprall wurde die Fahrertüre des Pkw derart deformiert, dass die Freiwillige Feuerwehr den Mann aus seinem Auto befreien musste. Der schwerverletzte Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen während der Sprinter-Fahrer und sein Insasse vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in bislang unbekannter Höhe. Sie mussten jeweils abgeschleppt werden.

Bodman-Ludwigshafen

Verkehrsunfall beim Überholen

Leicht verletzt wurde ein 50-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 14.45 Uhr in der Kaiserpfalzstraße. Ein 69-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Kaiserpfalzstraße rechtsseitig mit langsamer Geschwindigkeit. Der nachfolgende Motorradfahrer war im Begriff zu überholen, als der 69-Jährige nach links blinkte und anschließend nach links auf einen Parkplatz abbog. Trotz eines Ausweichversuches durch den 50-Jährigen kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Zweiradfahrer stürzte und zog sich hierbei diverse Prellungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 5.000 Euro.

Mühlingen- Zoznegg

Diebstahl eines Rollstuhls

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, hat ein unbekannter Täter in der vergangenen Woche einen anthrazit-farbenen Rollstuhl mit silbernen Rädern aus einem Carport in der Bahnhofstraße entwendet. Der Rollstuhl war zusammengefaltet gegen die hintere Wand des Carport gelehnt, das Sitzkissen und die Fußstützen befanden sich auf dem Stuhl. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise über den Verbleib des Rollstuhls geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

