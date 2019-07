Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Trunkenheitsfahrt

Mit rund 1,4 Promille war am Montagabend gegen 21.00 Uhr ein 38-jähriger Rollerfahrer in der Hohenzollernstraße unterwegs, der von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert wurde. Da beim 38-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch wahrzunehmen und der durchgeführte Atemalkoholtest positiv war, veranlassten die Polizisten im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Rollerfahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Wegen einer Trunkenheitsfahrt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss er sich nun verantworten.

Sigmaringen

Rauch im Seniorenheim

Ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Sigmaringen, ein Notarzt sowie mehrere Rettungswagen fuhren am heutigen Dienstag gegen 11.00 Uhr zu einem Brandalarm in ein Seniorenzentrum in der Gorheimer Straße. Recht schnell konnte in Erfahrung gebracht werden, dass ein Kabel durchgeschmort und es zu keinem offenen Feuer gekommen war. Es wurde niemand verletzt, ebenso entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Gammertingen

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr vermutlich beim Ausparken einen schwarzen Audi A4, der zunächst auf dem Lidl Parkplatz, später auf dem NKD Parkplatz stand. Auf welchem Parkplatz der unbekannte Verkehrsteilnehmer gegen das Fahrzeug gefahren ist und einen Sachschaden von rund 2.000 Euro verursacht hat, kann nicht gesagt werden. Personen, die zur fraglichen Zeit eine Unfallflucht beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer tätlichen Auseinandersetzung, die sich am Montagabend gegen 20.00 Uhr in der Bachstraße ereignet hat. Zwischen mehreren Personen soll es zu einem Gerangel gekommen sein, ein 35-Jähriger wurde hierbei mit einem Messer leicht verletzt. Zur Klärung des Tathergangs sucht die Polizei nach Personen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tatablauf geben können. Diese werden an das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, erbeten.

Kratzer

07531/995-1016

