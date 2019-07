Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag gegen 8.45 Uhr in der Paulinenstraße. Die 60-jährige Fahrerin eines Rettungswagens befuhr die Paulinenstraße stadteinwärts und bremste auf Höhe der Schubertstraße unvermittelt ab, um verbotswidrig nach links in diese abzubiegen. Dies bemerkte eine nachfolgende 41-jährige Pkw-Lenkerin zu spät und fuhr auf den Rettungswagen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Der Rettungswagen war nach polizeilichen Erkenntnissen zum Unfallzeitpunkt ohne Blaulicht und Martinshorn unterwegs.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Etwa 7.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagvormittag gegen 9 Uhr an der Einmündung der Abfahrt der B 31 in die Ravensburger Straße. Der 61-jährige Lenker eines Sattelzuges befuhr aus Richtung Riedleparktunnel kommend die Abfahrt der B 31 und ordnete sich an der Ampel bei der Einmündung in die Ravensburger Straße zunächst links ein. Schließlich bog er doch nach rechts ab und übersah hierbei den zwischenzeitlich rechts neben ihm auf der Geradeaus- und Rechtsabbiegespur stehenden Pkw einer 33-jährigen Frau. Durch den folgenden Streifvorgang wurden beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt, verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die am Montag in der Zeit von 14.30 bis 15.00 Uhr auf dem Bahnhofplatz begangen wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen vor der Postfiliale geparkten Mini im Bereich der linken hinteren Türe und verursachte dadurch einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Friedrichshafen erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Bereits am Sonntag im Zeitraum zwischen 16.00 und 18.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Tiefgarage des Graf-Zeppelin-Hauses abgestellten Dacia vermutlich beim Vorbeifahren. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Verursacher beging anschließend Unfallflucht. Auch hier bittet das Polizeirevier Friedrichshafen um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0.

Tettnang-Untereisenbach

Brandeinsatz

Mutmaßlich durch den Einschlag eines Blitzes geriet am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr der obere Teil eines Strommasten in Untereisenbach in Brand. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde nach deren Eintreffen festgestellt, dass das Feuer durch den Regen bereits gelöscht wurde. Ein Mitarbeiter des Energieversorgers kam ebenfalls vor Ort und begutachtete den eher geringfügigen Schaden.

Tettnang-Dietmannsweiler

Verletzter nach Verkehrsunfall verstorben

Der bei einem Unfall mit seinem Quad am Samstagabend gegen 23 Uhr bei Dietmannsweiler lebensgefährlich verletzte 61-jährige Mann (wir berichteten gestern) ist am gestrigen Abend im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Oberteuringen

Fahren unter Drogeneinfluss

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 20-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen in der Nacht zum Dienstag kurz nach Mitternacht in Neuhaus kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem Mann entsprechende Verdachtsmomente fest, ein durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC. Dem 20-Jährigen wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, deren Auswertung für Klarheit sorgen dürfte.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde ein 50-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Ravensburger Straße. Ein 51-jähriger Pkw-Lenker wollte von der Karlstraße nach rechts in die Ravensburger Straße einbiegen und übersah hierbei den aus Richtung Liebenau auf dem Radweg herannahenden und vorfahrtsberechtigten Radler. Durch die folgende Kollision verletzte sich der 50-Jährige leicht am Bein, am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Überlingen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 22.30 Uhr in der Wiestorstraße. Ein 16-jähriger Fahrschüler auf einem Motorrad musste am Fußgängerüberweg verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte ein nachfolgender 31-jähriger Pkw-Lenker zu spät und fuhr auf das Zweirad auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, beide Fahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt.

Markdorf

Einbruch

Am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr brach ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Bergheim ein. Der Unbekannte schlug die Verglasung an einem Fenster ein und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Er durchsuchte die Räumlichkeiten mutmaßlich nach Bargeld, entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen wohl nichts. Möglicherweise handelt es sich beim Täter um den gleichen Unbekannten, der gegen 23 Uhr auf ähnliche Art und Weise versuchte, in ein nahegelegenes Haus einzubrechen und hierbei den Hund und einen anwesenden Bewohner auf sich aufmerksam machte (wir berichteten gestern). Der Polizeiposten Markdorf bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07544/96200.

Markdorf-Leimbach

Einbruch

Möglicherweise der gleiche Täter wie im vorgenannten Fall könnte auch für einen Einbruch in Leimbach in Frage kommen. In der Zeit von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag 15.45 Uhr, brach ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Straße "Unterleimbach" in Leimbach ein. Auch hier wurde die Scheibe eines Fensters eingeschlagen und dieses anschließend entriegelt und als Einstieg benutzt. Der Täter durchsuchte die Räume und entwendete ersten Erkenntnissen zufolge lediglich ein geringwertiges Schmuckstück. Auch hier bittet der Polizeiposten Markdorf um Zeugenhinweise unter 07544/96200.

Salem-Beuren

Versuchter Einbruch

Ein unbekannter Täter versuchte im Zeitraum zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 06 Uhr, die Eingangstüre zum Verkaufsraum eines Geschäfts in der Weiherstraße aufzubrechen. Der Unbekannte setzte hierzu ein Hebelwerkzeug ein, die Türe hielt dem Angriff jedoch stand, sodass es nicht gelang, in das Gebäude einzudringen. Der Polizeiposten Salem ermittelt in dem Fall und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07553/82690.

Deggenhausertal

Einbruch

Ein unbekannter Täter brach in der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Montag, 07.30 Uhr, in die Büroräume eines Betriebes in der Badener Straße in Wittenhofen ein. Der Unbekannte verschaffte sich über eine Türe gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, durchsuchte diese jedoch augenscheinlich nicht. Auch dürfte ersten Erkenntnissen zufolge nichts entwendet worden sein. Möglicherweise ist der Täter bei der Tatausführung gestört worden, weshalb die Polizei etwaige Zeugen bittet, sich beim Polizeiposten Markdorf unter Tel. 07544/96200 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Sachbeschädigung an Kfz

Möglicherweise durch einen Fußtritt wurde im Zeitraum zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 07 Uhr, ein in der Wiesenstraße geparkter Pkw durch einen unbekannten Täter beschädigt. Am vorderen linken Kotflügel entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Überlingen erbittet sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter Tel. 07551/804-0.

Deggenhausertal

Verkehrsunfall

Schwere Verletzungen zog sich der 62-jährige Fahrer eines Tretrollers bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag gegen 11 Uhr auf der K 7753 zwischen Unterhomberg und Hasenweiler zu. Der Mann befuhr die Strecke in Richtung Hasenweiler und musste auf der schmalen und abschüssigen Strecke an einem entgegenkommenden Schulbus vorbeifahren. Hierbei kam er möglicherweise aus Unachtsamkeit zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er trug keinen Schutzhelm, zu einer Berührung mit dem Bus kam es nicht. Der 62-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen.

