POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Körperverletzung

Nur, weil ein Passant am Samstag gegen 23.00 Uhr in der Antonstraße einen 17-Jährigen dabei beobachtete, wie er zwei Verkehrsschilder umwarf, und ihn darauf ansprach und aufforderte, diese wieder aufzustellen, wurde der Jugendliche aggressiv und schlug dem Geschädigten auf den Kopf. Hierbei wurde die Brille des Mannes beschädigt. Anschließend flüchtete der 17-Jährige in Richtung Stadtmitte, konnte jedoch kurze Zeit später von der Polizei aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Wegen Körperverletzung muss er sich nun verantworten.

Sigmaringen

Sachbeschädigung

Mit einem Stein beschädigte ein unbekannter Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Fensterscheibe eines Geschäfts in der Straße "In der Au". Die äußere Scheibe des Doppelglasfensters zerbrach vollständig und es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

Sigmaringen

Betrunkene Verkehrsteilnehmer

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam am Freitag gegen 23.30 Uhr ein 61-jähriger Rollerfahrer in der Römerstraße nach links von der Fahrbahn ab, stürzte in eine Wiese und verletzte sich hierbei mittelschwer. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen, weshalb sie im Krankenhaus bei dem 61-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe veranlassten. Eine Bekannte des Mannes, die zwischenzeitlich durch Unbekannte vom Unfall informiert wurde, fuhr zur Unfallstelle und erkundigte sich nach dem Zustand ihres Freundes. Auch bei ihr nahmen die Beamten deutlich Atemalkoholgeruch war, weshalb sie ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht und ihr dort eine Blutprobe entnommen wurde. Beide gelangen nun entsprechend zur Anzeige.

Inzigkofen

Betrunkener Mofafahrer

Mit rund 2,3 Promille stürzte am Freitag gegen 18.30 Uhr ein 57-jähriger Moped-Fahrer auf Höhe des Erdbeerfeldes in Engelswies von seinem Zweirad und verhielt sich gegenüber den alarmierten Polizeibeamten äußert aggressiv. Ein Zeuge hatte den Mann beobachtet und die Beamten gerufen. Als diese den 57-Jährigen zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus fahren wollten, war er zunächst verbal aggressiv, später griff er die Beamten an und schlug mit den Fäusten um sich. Hierbei wurden drei Polizisten leicht verletzt. Nach der Blutentnahme wurde er beim Polizeirevier Sigmaringen in Gewahrsam genommen. Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2004 stammt. Wegen einer Trunkenheitsfahrt, einem tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte und einem erloschenen Versicherungsschutz muss sich der Mann nun verantworten.

Gammertingen / Hettingen

Gefährliche Körperverletzung

Noch Zeugen sucht die Polizei zu zwei tätlichen Auseinandersetzungen die sich am Sonntag gegen 02.00 Uhr zunächst in Gammertingen auf dem "City-Fest" ereignet und anschließend nach Hettingen verlagert haben sollen. Mehrere Personen seien mit unterschiedlichen Schlagwerkzeugen und Messern aufeinander losgegangen und hätten nach bisherigen Erkenntnissen, drei Personen verletzt. Zur Klärung des Tathergangs bittet nun die Polizei, Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574/921687, zu melden.

Meßkirch

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntag zwischen 07.45 Uhr und 20.30 Uhr einen am rechten Fahrbahnrand in der Stockacher Straße abgestellten Dacia. Anhand der Spurenlage ist davon auszugehen, dass vermutlich ein Fahrradfahrer gegen den Pkw fuhr und einen Schaden von rund 2.000 Euro verursachte. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Personen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0. Zu melden.

Mengen

Ortsschild beschossen

Mit einem Luftgewehr schossen vier Jugendliche am Samstag gegen 03.00 Uhr auf die Ortstafel von Mengen-Blochingen. Ein Anwohner hatte die Polizei informiert, welche wenig später die Jugendlichen im Ort antraf und kontrollierte. Die Vier räumten die Tat ein und händigten das Luftgewehr freiwillig aus. Dieses wurde von den Beamten sichergestellt. Das Quartett wird sich nun wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz verantworten müssen.

Mengen

Verkehrsunfall

Ein Schaden von rund 8.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 18.00 Uhr in der Zeppelinstraße ereignet hat. Eine 56-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die Zeppelinstraße in Richtung Beizkoferstraße, auf Höhe des Gebäudes 93 fuhr sie vermutlich infolge Unachtsamkeit ungebremst gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Betonpoller und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Mengen-Beuren

Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von 01.06. bis 28.06. die Kunststoffklappe einer Feuerrutsche am Kindergarten Beuren in der Kapellengasse. Vermutlich Jugendliche kletterten die Röhre bis zur Klappe hoch, sengten diese mit einem Feuerzeug an und verursachten hierdurch einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Mengen, Tel. 07572/5071, zu informieren.

Großschönach

Verkehrsunfall

Rund 9.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 13.00 Uhr zwischen Sohl und Hügelhof ereignet hat. Ein Mazda-Fahrer scherte nach links auf die Gegenfahrspur aus, um einen langsam fahrendes Fahrzeug zu überholen. Dieses soll jedoch ebenfalls plötzlich ohne Vorankündigung nach links ausgeschert sein, um einen davor fahrenden Fahrradfahrer zu überholen. Zwischen den beiden Kraftfahrzeugen kam es zur Kollision.

Bad Saulgau

Auffahrunfall

Ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug und rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 17.30 Uhr in der Fulgenstadter Straße ereignet hat. Ein 63-jähriger VW-Lenker befuhr die Fulgenstadter Straße in Richtung Herbertinger Straße. Vermutlich aus Unachtsamkeit bemerkte er zu spät, dass ein vorausfahrender 36-jähriger Ford-Lenker abgebremst hatte und fuhr auf. Der Aufprall war so stark, dass im VW die Airbags auslösten und der nicht mehr fahrbereite Pkw abgeschleppt werden musste.

Pfullendorf

Sachbeschädigung

Ein Zeuge beobachtete am Sonntag gegen 07.00 Uhr, wie zwei Männer mit einem Fahrzeug in die Uttengasse fuhren, der 31-jährige Beifahrer ausstieg und dreimal versuchte, mit einem Stein die Eingangstür eines Friseursalons einzuwerfen. Als der Zeuge den Täter zur Rede stellte, begab er sich wieder auf den Beifahrersitz des Fahrzeugs. Dieses fuhr in Richtung Barfüsser davon. Bei der anschließenden Fahndung konnten die Beamten den Pkw in der Bahnhofstraße antreffen und die Insassen kontrollieren. Im Fahrzeug befanden sich ein 36- und ein 31-jähriger Mann. Die Ermittlungen dauern noch an.

Kratzer

07531/995-1016

