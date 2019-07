POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Ravensburg

Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Leichte Verletzungen zog sich die 22-jährige Lenkerin eines Pedelec zu, die am Freitagmittag gegen 12.15 Uhr auf dem entlang der Meersburger Straße verlaufenden Radweg in Richtung Innenstadt fuhr. An der Einmündung der Schwanenstraße in die Meersburger Straße fuhr der 55-jährige Lenker eines Suzuki Vitara an, um nach rechts in Meersburger Straße einzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der von links auf dem Radweg heranfahrenden Pedelecfahrerin. Diese stürzte nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Löblicherweise trug die 22-Jährige einen Schutzhelm. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Der 65-jährige Lenker eines Volkswagen Passat fuhr am Freitagmittag gegen 13.00 Uhr in der Eywiesenstraße vom Parkplatz einer Behörde auf die Straße und missachtete hierbei die Vorfahrt des 29-jährigen Lenkers eines Motorrades, wodurch es trotz einer Gefahrenbremsung des Motorradfahrers zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer stürzte nach dem Zusammenstoß. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, die eine ärztliche Behandlung erforderten. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

Ravensburg

Beschädigte Pkw

Zwei unter einem Baum parkende Pkw wurden am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr in der Holbeinstraße durch einen plötzlich herabstürzenden Ast beschädigt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Zur Beseitigung der Holzteile des großen und schweren Astes war ein Motorsägen-Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Ravensburg erforderlich. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Hintergründe des Astbruches sind nicht geklärt und erfordern voraussichtlich eine entsprechende Überprüfung des Baumes.

Ravensburg

Diebstahl auf Baustelle

Ein etwa 30 Meter langes und etwa 2 cm starkes Elektrokabel wurde im Zeitraum von Dienstag bis Freitag durch Unbekannte aus einer Neubaustelle in der Hinzistobler Straße entwendet. Der Rest des bereits installierten Kabels reichte bis in die Tiefgarage des Neubaus. Die Täter trennten das Kabel dort unmittelbar am Deckendurchbruch ab. Der Schaden für den geschädigten Elektrofachbetrieb beträgt etwa 400 Euro. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333.

Ravensburg

Sachbeschädigung an Kfz

Einen größeren Rinderknochen benutzten unbekannte Täter am Freitagabend gegen 21.00 Uhr in der Schussenstraße zum Einschlagen oder Einwerfen der Heckscheibe eines dort geparkten Pkw. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Die Herkunft des Knochens ist nicht geklärt. Das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, bittet Personen, die zu dem Vorfall sachdienstliche Hinweise geben können, sich dort zu melden.

Ravensburg

Hausfriedensbruch

Ein 18-jähriger Mann aus einer Kreisgemeinde war in der Nacht zum Samstag in der Ravensburger Innenstadt auf der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit. Gegen 02.30 Uhr nahm er in der Eisenbahnstraße kurzerhand eine Alu-Bockleiter von einer Baustelle, stieg mit dieser auf das Dach einer Garage und gelangte von dort durch ein geöffnetes Fenster in ein Gebäude, wo er sich in den Räumlichkeiten einer sozialen Einrichtung schlafen legen wollte. Pech hatte er insofern, dass er beim Einstieg in das Gebäude beobachtet wurde. Da er die Leiter stehen gelassen hatte, konnten die verständigten Beamten des Polizeireviers Ravensburg auf dem gleichen Weg in das Gebäude gelangen und die nicht zulässige Nutzung der Räume beenden. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.

Ravensburg

Diebstahl aus Kellerraum

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagvormittag in den Keller eines Mehrfamiliengebäudes in der Römerstraße ein. Im Keller wurden mehrere Kellerabteile gewaltsam geöffnet. Neben einigen Flaschen Bier, eine davon wurde noch am Tatort ausgetrunken, entwendeten die Täter ein hochwertiges Mountainbike der Marke "Cube", Typ "AMS HPC XT" im Wert von etwa 4.000 Euro. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333.

Ravensburg

Personen auf Bahngleisen

Gefährliches Tun auf den Bahngleisen unterbanden Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Sonntagmorgen gegen 06.45 Uhr auf den im Bereich des Bahnhofs verlaufenden Bahngleisen. Zwei junge Männer im Alter von 18 und 20 Jahren saßen in der Nähe der sich dort befindlichen Diskothek auf dem Bahnkörper und machten Selfies. Eine Beeinträchtigung des Bahnverkehrs wurde durch das Einschreiten der Polizei verhindert. Gleichwohl wurde gegen die beiden jungen Männer ein Bußgeldverfahren nach der Eisenbahnbetriebsordnung eingeleitet.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Körperliche Mängel durch gesundheitliche Beeinträchtigungen wurden als Ursache eines Verkehrsunfalles festgestellt, der sich am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr auf der Bundesstraße 33 aus Richtung Ravensburg in Richtung Bavendorf ereignete. Der 62-jährige Lenker eines Volkswagen Touran befuhr die Bundesstraße in Richtung Bavendorf. An der Einmündung der Landesstraße 288 in die Bundesstraße fuhr er hierbei auf den an der Lichtzeichenanlage bei Rotlicht wartenden Volkswagen eines 63-jährigen Pkw-Lenkers auf. Die Ermittlungen ergaben, dass der 62-Jährige die für ihn erforderlichen Medikamente nicht eingenommen hatte, weshalb es zu der Beeinträchtigung seiner Verkehrstüchtigkeit kam. Er sowie die beiden Insassen des Touran erlitten leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Schlier

Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Verletzt wurde ein sieben Jahre alter Junge, der am heutigen Montagvormittag gegen 07.30 Uhr mit seinem Kinderfahrrad vom verkehrsberuhigten Bereich des Starenwegs auf die Eibeschstraße einfuhr. Hierbei wurde das Kind durch den Opel Astra einer 32-jährigen, auf der Eibeschstraße in Richtung Ortsmitte fahrenden Pkw-Lenkerin erfasst. Das Kind wurde nach dem Zusammenstoß auf die Motorhaube aufgeladen und prallte gegen die Windschutzscheibe des Opels. Glücklicherweise trug der Junge einen Kinderfahrradhelm. Das verletzte Kind wurde in eine Kinderklinik verbracht, wo es nach ambulanter Behandlung wieder nach Hause entlassen werden konnte. Am Opel und am Kinderfahrrad entstand Sachschaden.

Horgenzell-Zogenweiler

Verkehrsunfall mit Sachschaden

11.000 Euro Sachschaden waren die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr in der Ortsmitte von Zogenweiler ereignete. Der 45-jährige Lenker eines BMW befuhr die Kreisstraße 7973 aus Richtung Weingarten in Richtung Danketsweiler und überquerte die Kreuzung mit der Kreisstraße 7968. An der Stoppstelle missachtete er die Vorfahrt der 67-jährigen Lenkerin eines Ford Focus, die auf der Kreisstraße aus Richtung Schachen in Richtung Fronhofen fuhr. Der Verursacher des Verkehrsunfalles gab an, an der Unfallstelle durch die bereits etwas tiefer stehende Sonne geblendet worden zu sein, weshalb er den anderen Pkw übersehen habe. Verletzt wurde niemand.

Weingarten

Drogen im Straßenverkehr

Straßenverkehrsregeln gelten auch bei der Teilnahme mit einem Elektrokleinstfahrzeug (sog. "E-Scooter") am öffentlichen Straßenverkehr. Der 33-jährige Lenker eines solchen Fahrzeugs befuhr am Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr die Gartenstraße und wurde durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Weingarten wegen fehlendem Versicherungskennzeichen einer Verkehrskontrolle unterzogen, da das Elektrokleinstfahrzeug mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine Betriebserlaubnis und eine gültige Haftpflichtversicherung benötigt. Die Verkehrskontrolle führte zusätzlich zu der Feststellung, dass der Lenker des Elektrokleinstfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weshalb ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Maßnahmen bezüglich der Fahrerlaubnis des Betroffenen folgen durch die zuständige Fahrerlaubnisbehörde.

Weingarten

Sachbeschädigung

Zwei junge Männer beschädigten in der Nacht zum Samstag gegen 23.45 Uhr eine Glasscheibe am vorderen Torbogen der Basilika. Die beiden flüchteten anschließend in Richtung Mensa. Einer der Tatverdächtigen wird als etwa 18 Jahre alt mit kurzen blonden Haaren, der andere als südländischer Typ beschrieben. Hinweise hierzu erbittet des Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666.

Weingarten

Unbefugter Gebrauch eines Minibaggers

Einen Spaß wollte sich offensichtlich ein 18-jähriger Heranwachsender machen, der in der Nacht zum Sonntag gegen 03.30 Uhr in der Hähnlehofstraße einen dort stehenden Minibagger startete und zumindest mal den Schwenkarm betätigte. Der Vorfall wurde am Sonntagvormittag der Polizei gemeldet. Am Bagger wurden keine Beschädigungen festgestellt. Offensichtlich war der Minibagger unter Nutzung eines falschen Schlüssels gestartet worden. Da der Tatverdächtige einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen bei dem Bagger zurückließ, war er am Sonntag schnell ermittelt. Er räumte ein, den Bagger in Betrieb genommen zu haben.

Bad Waldsee-Gaisbeuren

Diebstahl von Lkw

Ein über das Wochenende im Weiler Arisheim bei Gaisbeuren abgestellter Lkw mit Container-Aufbau, Marke MAN, Typ TGA 18.310, Farbe blau-gelb mit dem amtlichen Kennzeichen RV-TT 87 wurde im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagvormittag auf unbekannte Art und Weise entwendet. Die Fahrzeugschlüssel befinden sich beim Geschädigten. Der Wert des Container-Lkw beträgt etwa 30.000 Euro. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666.

