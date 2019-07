POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz

Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 10.000 Euro ereignete sich am Freitagabend kurz nach 18.00 Uhr in der Mainaustraße, als eine 67-jährige Autofahrerin in Höhe Hausnummer 13 ihr Fahrzeug wenden wollte, um wieder in Richtung Stadtmitte zu fahren. Hierbei übersah und überhörte sie ein Rettungsdienstfahrzeug. Der Lenker des Fahrzeugs wollte in dem Moment das Fahrzeug der 67-Jährigen mit Sondersignalen links überholen. Bei der folgenden Kollision wurde niemand verletzt. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen zum Unfallhergang und ob das Rettungsdienstfahrzeug mit eingeschaltetem Martinshorn gefahren ist, bittet die Polizei etwaige Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Körperverletzung

Zu einer Körperverletzung in einer Tankstelle in der Reichenaustraße wurden Beamte des Polizeireviers Konstanz am Samstag gegen 18.45 Uhr gerufen. Ein 42-jähriger Mann hatte zuvor in Begleitung eines Freundes und zwei Kindern den Verkaufsraum der Tankstelle betreten, um mehrere Speiseeis zu kaufen. Während des Bezahlvorgangs wollte der 45-jährige Kassierer den Kassenzettel auf den Tresen legen, dieser schwebte jedoch über den Tresen hinweg auf den Boden. Dies empfanden der Käufer und sein Begleiter als Respektlosigkeit und echauffierten sich darüber. Dabei warf der 42-Jährige dem Angestellten ein soeben erworbenes Eis ins Gesicht. Dieser hob das Eis vom Boden auf und warf es in den Verkaufsraum, woraufhin der wütende Mann ein zweites Eis an den Kopf des Geschädigten warf. Der Angestellte erlitt zwei kleine Platzwunden und gab an, selbständig einen Arzt aufzusuchen. Der 42-jährige Mann wurde mit seinem Begleiter von der Tankstelle verwiesen und gelangt nun zur Anzeige.

Radolfzell

Pkw-Lenker übersieht Radfahrerin

Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 60-jährige Radfahrerin am Sonntagmorgen kurz vor 09.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall am Parkplatz Buchensee. Ein 75-jähriger Autofahrer wollte rückwärts vom Parkplatz fahren und übersah hierbei die auf dem Zufahrtsweg fahrende Fahrradfahrerin. Durch den folgenden Zusammenstoß stürzte die 60-Jährige und verletzte sich. Durch den Rettungsdienst wurde die Frau ins Krankenhaus gebracht.

Singen

Fehler beim Wenden

Sachschaden von rund 11.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Samstag gegen 14.15 Uhr auf der B 34 ereignete. Ein 30-jähriger Pkw-Lenker fuhr an der Anschlussstelle Steißlingen aus Konstanz kommend von der B 33 ab und bog nach rechts in Richtung Singen auf die B 34 ab. Kurze Zeit später bemerkte er, dass er falsch gefahren war und wendete auf der Fahrbahn. Hierbei übersah er ein auf der Linksabbiegerspur zur Auffahrt B 33 in Richtung Konstanz befindliches Fahrzeug eines 61-jährigen Mannes. Dieser versuchte durch eine Bremsung den Unfall zu verhindern, was ihm jedoch nicht gelang.

Singen

Körperverletzung

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 26-jährigen Mann, der Samstagnacht gegen 23.45 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Holzeckstraße einen 16-Jährigen geschlagen haben soll. Während die Waren des 26-jährigen abkassiert wurden, suchte der Mann seine Geldbörse und tastete sich hierzu ab. Als er sich umdrehte und den hinter ihn an der Kasse stehenden 16-jährigen Kunden mit einem Geldbeutel in der Hand stehen sah, packte er diesen in der irrigen Annahme, dass es sich dabei um seine Geldbörse handelte, unvermittelt am Hals, drückte ihn gegen ein Regal und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Kurze Zeit später konnte die vermisste Geldbörse des aggressiven Mannes auf einer Ware auf dem Förderband aufgefunden werden. Dem alkoholisierten Mann wurde schließlich ein Platzverweis erteilt.

Engen

Verkehrsunfall beim Überholvorgang

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden von mehreren hundert Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstag gegen 15.15 Uhr auf der L 191. Eine 16-jährige Roller-Fahrerin war auf der Landstraße in Richtung Welschingen unterwegs. Eine nachfolgende 36-jährige Pkw-Lenkerin setzte kurz nach der Einmündung Dietfurt zum Überholen des Rollers an, als die Fahrerin nach links in einen geteerten Weg abbiegen wollte. Hierbei kam es zur Kollision und die Rollerfahrerin und deren Sozia stürzten. Vom Rettungsdienst wurden die beiden Verletzten ins Krankenhaus gebracht.

Gottmadingen

Brandstiftung - Zeugenaufruf

Wegen Brandstiftung hat die Polizei die Ermittlungen gegen einen unbekannten Täter aufgenommen. Dieser soll am Mittwoch vergangene Woche eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage "Käbisländer" in Brand gesteckt haben. Das Feuer griff auf eine angrenzende Gartenhütte über, diese konnte aber durch die Freiwillige Feuerwehr Gottmadingen gelöscht werden. Eine weitere Gartenhütte wurde in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, die am vergangenen Mittwoch zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr verdächtige Personen in der Kleingartenanlage beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich an das Kriminalkommissariat Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Steißlingen

Kleinlaster kippt um

Ein Sachschaden von über 25.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am heutigen Montagmorgen gegen 06.30 Uhr auf der A 98 entstanden. Der 27-jähriger Lenker eines Kleinlasters mit Anhänger war auf der Autobahn in Richtung Autobahnkreuz Hegau unterwegs, als er einen Lkw überholte. Beim Wiedereinscheren geriet der mit Fensterrahmen beladene Anhänger ins Schlingern. Der 27-Jährige versuchte dies durch Gegenlenken aufzufangen, lenkte aber zu stark ein und kam mit dem Kleinlaster ebenfalls ins Schleudern. Nachdem der Klein-Lkw samt Anhänger gegen die Außenschutzplanke geprallt war, kippte das Fahrzeuggespann um und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Zur Bergung und Reinigung der Unfallstelle musste die Autobahn bis etwa 09.45 Uhr teilweise komplett gesperrt werden.

Stockach

Fahrzeug macht sich selbständig

Nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert war am Samstagvormittag gegen 11.45 Uhr ein auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Zoznegger Straße abgestellter Pkw. Dieser rollte deshalb rückwärts gegen ein vor dem Eingangsbereich geparktes Auto. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von über 7.000 Euro.

Stockach

Streitende Familien

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Familien wurde die Polizei am Sonntag gegen 16.45 Uhr in das Freibad Osterholz gerufen. Wie sich herausstellte kam es zunächst zwischen den Kindern der Familien aus bislang unbekannten Gründen zu Streit. Im weiteren Verlauf des zunächst verbalen Disputs schlugen sich die Väter beider Familien gegenseitig und die Frauen stritten sich lautstark. Durch die Beamten konnten die Familien getrennt werden, ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Einer Familie wurde zur Verhinderung einer weiteren Eskalation ein Platzverweis erteilt.

Hohenfels

Verkehrsunfallflucht

Ein Unfall mit Sachschaden von mehreren hundert Euro ereignete sich am Sonntag kurz nach 19.00 Uhr auf der K 6176. Ein 47-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Kreisstraße aus Liggersdorf kommend in Richtung Mindersdorf, als ein entgegenkommender, unbekannter Fahrer eines Alpha Romeo leicht auf seine Fahrspur ausscherte, da er in diesem Moment einen weißen, vor ihn fahrenden Pkw überholen wollte. Trotz Ausweichversuchs des 47-Jährigen streiften sich die Außenspiegel der Fahrzeuge. Ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, entfernte sich der Lenker des bordeauxroten Alpha-Romeo von der Unfallstelle. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden. Besonders der überholte Pkw-Lenker wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

