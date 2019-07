Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190701-1: Autofahrer nach Unfall flüchtig/ Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines weißen Ford Fiesta.

Zwei Geschwister (14/16) fuhren am Samstagmittag (29. Juni) gegen 13:20 Uhr auf der Straße Gymnicher Mühle. Ihnen kam ein weißer Ford Fiesta auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Dieser touchierte den 16-Jährigen am Lenker. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Holzpfahl. Der Fahrer des Kleinwagens verlangsamte nach Angaben seiner Schwester (14) kurz die Fahrt, fuhr dann aber in Richtung Gymnich weiter. Die 14-Jährige kümmerte sich um ihren Bruder und verständigte die Rettungskräfte. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 16-Jährigen in eine Universitätsklinik. Die Eltern der Jugendlichen wurden informiert und erschienen vor Ort. Die Polizei sucht weitere Zeugen sowie den Fahrer des weißen Ford Fiesta mit dem Kennzeichen BM-DD ???. Im Fahrzeug saß ein Mann (kurze Haare) am Steuer und auf dem Beifahrersitz eine Frau. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Hürth unter Telefon 02233 52-0. (bb)

