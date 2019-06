Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Jugendlicher Fahrradfahrer schwer verletzt- Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Freunde fanden den 14- jährigen Jungen aus Hürth stark blutend neben einem geparkten PKW liegend auf. Gemeinsam hatte man sich am Freitagabend (28.06.)am Otto-Maigler-See aufgehalten und alkoholische Getränke konsumiert. Am frühen Samstag gegen 00:15 Uhr begab sich die Gruppe mit dem Fahrrad auf den Heimweg. Der 14- jährige hatte dabei auf der leicht abschüssigen Straße "Zur Gotteshülfe" beschleunigt und war außer Sichtweite seiner Freunde geraten. Diese vernahmen einen Knall und fanden den Verletzten auf der Straße liegend auf. Er hatte offensichtlich die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und war mit einem geparkten PKW kollidiert. Aufgrund der Verletzungen wurde er notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. (PW)

