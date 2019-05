Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: PKW auf Dach gelandet Steinheim, Billerbecker Straße, Freitag, 24.05.2019, 21.00 Uhr

Steinheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Steinheim wurde der Fahrer eines roten Renault Twingo schwer verletzt. Der 49 jährige Fahrer aus Horn-Bad Meinberg befuhr die Billerbecker Straße ortsauswärts und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei geriet er gegen einen Zaun und einen Verteilerkasten. Der PKW überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er schwer verletzt verblieb. Da in der Atemluft Alkoholgeruch festgestellt wurde musste der Twingo Fahrer eine Blutprobe abgeben, der Führerschein wurde sichergestellt. An dem PKW, Zaun und Verteilerkasten entstand ein Schaden von 5800,- EUR.

