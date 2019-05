Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Unfallflucht werden Zeugen gesucht

Warburg (ots)

Auf dem Parkplatz des Heilpädagogischen Zentrums in Warburg ist ein VW Touran offenbar von einem anderen Fahrzeug angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher hatte sich allerdings von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Geschädigte hatte ihren VW Touran am Mittwoch, 15. Mai, gegen 9 Uhr auf dem Parkplatz des HPZ abgestellt. Als sie gegen 11 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie die Beschädigungen auf der linken Fahrzeugseite. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Sie sollten sich mit der Polizei unter 05271/962-0 in Verbindung setzen. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell