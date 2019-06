Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Pedelec- Fahrerin schwer verletzt- Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Omnibus befuhr am Freitag (28.06 gegen 17:00 Uhr) die Bonnstraße in Brühl, aus Richtung Otto-Wels-Straße kommend in Richtung Innenstadt. Im Bus befand sich lediglich der Fahrer. Kurz vor der Zufahrt zum dortigen Karl-Schiller-Berufskolleg überholte er eine Pedelec- Fahrerin, welche auf dem Fahrradschutzstreifen ebenfalls in Richtung Innenstadt unterwegs war. Plötzlich bog ein PKW aus der Zufahrt zum Berufskolleg kommend auf die Bonnstraße ab, so dass der Busfahrer nach rechts einlenkte und stark abbremste, um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu vermeiden. Hierdurch kam die 56- jährige Pedelec-Fahrerin aus Brühl zu Fall und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der PKW hielt nicht an und entfernte sich von der Unfallstelle.

Die Polizei sperrte die Bonnstraße bis gegen 21:00 Uhr komplett. Das Pedelec und der Bus wurden durch die aufnehmenden Beamten sichergestellt. Die Polizei sucht den Fahrer des PKW, zu dem lediglich bekannt ist, dass es sich um einen schwarzen Klein-PKW gehandelt haben soll. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Hürth unter 02233-520 entgegen. (PW)

