Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190628-2: Radfahrerin verletzt, Unfallverursacher flüchtig - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht, da ihr nach eigenen Angaben ein unnachsichtiger Autofahrer die Vorfahrt nahm und flüchtete.

Die Radfahrerin (46) fuhr am Mittwochabend (27. Juni) um 21:49 Uhr auf der Straße Am Damberger Hof in Fahrtrichtung Von-Wied-Straße. Der unbekannte Autofahrer näherte sich dem Kreuzungsbereich aus Richtung Theodor-Heuss-Straße. An der Kreuzung Von-Wied-Straße / Am Damberger Hof missachtete der Autofahrer die Vorfahrt der Radfahrerin. Die Radfahrerin bremste stark, stürzte und verletzte sich leicht. Dabei kam es zu keinem Zusammenstoß. Ohne anzuhalten verließ der Autofahrer die Unfallörtlichkeit mit seinem Wagen. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 02233 52-0 um Hinweise zu dem unbekannten Fahrer und dem Fahrzeug. (mb/rrh)

