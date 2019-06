Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190627-6: Verkehrsunfall nach Wagenwäsche - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine Autofahrerin geriet nach der Wagenwäsche beim Losfahren mit dem Vorderreifen gegen einen Bordstein, wodurch sich der Wagen überschlug und die Fahrerin leicht verletzt wurde.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr die Autofahrerin (24) am Donnerstagmorgen (27. Juni) um 08:00 Uhr mit ihrem Auto von dem Grundstück einer Autowaschanlage auf die Bonnstraße in Richtung Hermülheim. Laut Zeugen fuhr sie mit erhöhter Geschwindigkeit, kam mit dem Reifen an die Bordsteinkante, touchierte ein Verkehrszeichen, ein geparktes Wohnmobil und überschlug sich. Hierbei verletzte sich die 24-Jährige leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo sie vorsorglich stationär verbleibt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Bonnstraße zwischen dem Kreisverkehr Eschweiler Straße und Ursulastraße von 08:00 Uhr bis etwa 08:45 Uhr für den Verkehr gesperrt. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell