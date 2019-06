Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190627-4: Zigaretten geraubt - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 17-jähriger Bedburger stahl unter den wachsamen Augen eines Ladendetektivs Zigaretten und ergriff unter Anwendung von Gewalt die Flucht, als er darauf angesprochen wurde.

Der 17-Jährige befand sich am Mittwoch (26. Juni) um 16:40 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Bahnstraße. Dort nahm er im Kassenbereich Zigaretten an sich, die er in einem Gang in seine Bauchtasche steckte. Ohne zu zahlen, passierte er den Kassenbereich und wurde dort bereits vom Ladendetektiv (52) erwartet. Als der ihn ansprach, stieß ihn der 17-Jährige beiseite und ergriff die Flucht. Dem 52-Jährigen gelang es mit einem weiteren Mitarbeiter, den 17-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Er war den Beamten gegenüber geständig. Nun muss er sich in einem Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls verantworten. (bm)

