Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190627-3: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen (26. Juni) hat sich ein 27-jähriger Radfahrer auf der Kreisstraße (K) 41 bei einem Sturz schwer verletzt.

Der 27-Jährige fuhr gegen 06:45 Uhr auf dem Geh- und Radweg der K 41 in Richtung Desdorf. In einer Kurve in Höhe der Einmündung der K 41 in die K 43 kam ihm ein 28-jähriger Mofafahrer entgegen. Der Radfahrer erschrak und bremste stark ab, wodurch er stürzte. Zu einer Berührung der beiden Verkehrsteilnehmer kam es nach Angaben des Mofafahrers nicht. Er kümmerte sich um den schwer verletzten Radfahrer, der nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus kam. Das Fahrrad verblieb verschlossen am Unfallort. (nh)

